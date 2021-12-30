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У Білорусі визнали екстремістськими соцмережі правозахисного центру «Весна»

Акція солідарності у Парижі з заарештованими активістами «Весни»

У Білорусі суд у місті Гомель 30 грудня визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу правозахисного центру «Весна». Про це повідомили самі правозахисники.

«Весна» – одна із найстаріших білоруських неурядових правозахисних організацій, вона була створена у квітні 1996 року. Ще на початку 2000-х років режим Олександра Лукашенка позбавив її реєстрації за підтримку політв’язнів і моніторинг порушень прав людини. У білоруських в’язницях зараз перебувають сім представників «Весни».

У Білорусі екстремістськими визнано близько 300 інтернет-ресурсів, головним чином телеграм-канали опозиційної спрямованості, а також незалежні ЗМІ, такі як телеканал «Белсат» й агентство БелаПАН. «Екстремістськими матеріалами» визнали також продукцію соцмереж Білоруської служби Радіо Свобода. Жителів країни можуть притягти до відповідальності за підписку на визнані екстремістськими інтернет-ресурси.

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