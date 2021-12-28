У Білорусі журналісту Радіо Свобода Олегу Груздиловичу висунули звинувачення

Журналістові білоруської служби Радіо Свобода Олегу Груздиловичу висунули звинувачення за статтею про організацію і підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них. За цією статтею йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Влада Білорусі звинувачує журналіста в нібито участі у несанкціонованому мітингу після позбавлення його акредитації з боку МЗС країни. Олег Груздилович не визнав провини. Він заявив, що не брав участі в акції, а виконував свою роботу і вів репортаж із місця подій. За його словами, незважаючи на відсутність акредитації, він на той момент також був позаштатним співробітником газети «Народна воля».

Груздиловича затримали 23 грудня у Мінську. Силовики в масках прийшли до нього додому і виламали двері. Після затримання його помістили під варту у СІЗО №1 Мінська. 28 грудня слідчий уперше допитав його.

Вперше Груздиловича затримали 16 липня цього року. Тоді силовики розгромили офіс білоруської служби Радіо Свобода: вони виламали двері, вилучили техніку і затримали кількох журналістів, зокрема Олега Груздиловича. Після арешту він та Інна Студзинська оголосили голодування. За десять днів співробітників видання відпустили під підписку про невиїзд.

МВС Білорусі визнало інтернет-ресурси білоруської служби Радіо Свобода «екстремістським формуванням». 3 грудня суд визнав «екстремістськими матеріалами» інформаційну продукцію телеграм-каналу білоруської служби Радіо Свобода, а також інших соцмереж видання.