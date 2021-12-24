Затриманий у Білорусі журналіст Радіо Свобода Олег Груздилович перебуває в СІЗО

Затриманий у Мінську журналіст білоруської служби Радіо Свобода Олег Груздилович перебуває в слідчому ізоляторі, його поки не допитували.

Дружина Груздиловича Мар’яна повідомила, що адвокатка журналіста мала зустріч зі слідчим. Він повідомив захисниці, що допиту у найближчі кілька днів не буде через вихідні.

За словами Мар’яни Груздилович, вона передала чоловіку передачу в в слідчий ізолятор № 1, що розташований на вулиці Володарського в Мінську.

«Обіцяють, що сьогодні передадуть йому, оскільки потім три вихідні у них», – розповіла дружина.

Груздиловича затримали у четвер. Силовики в масках прийшли до нього додому та виламали двері. Груздилович є підозрюваним у кримінальній справі про організацію та підготовку дій, що брутально порушують громадський порядок, або активну участь у них (стаття 342 КК). За цією статтею йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У липні 2021 року в Мінську силовики розгромили офіс білоруської служби Радіо Свобода: вони виламали двері, вилучили техніку та затримали кількох журналістів, зокрема Олега Груздиловича. Пізніше працівників відпустили під підписку про невиїзд.

Раніше проти фрілансера білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика порушили кримінальну справу, за якою статтею – поки що невідомо. Його затримали 25 листопада цього року. Проурядові телеграм-канали повідомили, що 26 листопада суд визнав Андрія винним у «дрібному хуліганстві» і засудив його до 10 діб увʼязнення. Після закінчення цього терміну журналіста заарештували ще на 10 діб за тією ж статтею про дрібне хуліганство. Кузнечик себе винним у хуліганстві не визнав.

У грудні до 15 років колонії посиленого режиму засудили блогера, позаштатного консультанта Радіо Свобода з питань нових медіа Ігоря Лосика, якого затримали ще у червні 2020 року. Лосик проходив в одній справі разом із блогером та претендентом у кандидати на посаду президента Білорусі Сергієм Тихановським, політиком Миколою Статкевичем, блогером Володимиром Цигановичем, а також членами команди ютуб-каналу Тихановського «Країна для життя».

МВС Білорусі 23 грудня 2021 року визнало інтернет-ресурси білоруської служби Радіо Свобода «екстремістським формуванням». 3 грудня суд визнав «екстремістськими матеріалами» інформаційну продукцію телеграм-каналу білоруської служби Радіо Свобода, а також інших соцмереж видання.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що «Радіо Свобода категорично відкидає цей безглуздий ярлик». «Ми маємо намір продовжувати надавати обʼєктивні новини та інформацію білоруському народу, який зараз як ніколи потребує незалежних ЗМІ. Режим Лукашенка продовжує давати зрозуміти, що його зневага до правди та зусилля щодо обмеження доступу до незалежної інформації не знають кордонів», – зазначив він.