OCCRP назвав «корупціонером 2021 року» Лукашенка

Центр із дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) присудив звання «Корупціонер року – 2021» Олександрові Лукашенку.

«Останній диктатор Європи» удостоївся цієї нагороди за потурання організованій злочинності і корупції», – йдеться в повідомленні на сайті OCCRP.

Журі у складі шести журналістів й експертів у галузі протидії корупції обрали Лукашенка з рекордних 1167 претендентів, номінованих колегами і читачами. Вперше за десять років «корупціонера року» обрали одноголосно, кажуть в OCCRP.

У центрі зазначили, що за останній рік Лукашенко:

організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім’ї;

наказав перехопити і посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом на борту з порушенням міжнародного повітряного права;

спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;

поширював дезінформацію про коронавірус і методи лікування.

«У плані корупції це був визначний рік, але Лукашенко всіх перевершив», – прокоментував рішення координатор журі, співзасновник OCCRP Дрю Салліван.

Крім того, фіналістами премії стали скинутий президент Афганістану Ашраф Гані, сирійський президент Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і ексканцлер Австрії Себастьян Курц.

Лукашенко перебуває при владі в Білорусі від 1994 року. Після виборів президента, що відбулися 9 серпня 2020 року, його офіційно оголосили переможцем.

При цьому опозиція і Захід не визнали цих результатів, заявивши про фальсифікації на виборах. У Білорусі тривали протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

У попередні роки звання «корупціонера року» від OCCRP отримували президент Бразилії Жаїр Болсонару, (2020 рік), прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат (2019), Danske Bank (2018), президент Росії Володимир Путін (2014).