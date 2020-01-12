Прем'єр-міністр Мальти пішов у відставку через вбивство журналістки

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат офіційно пішов у відставку – на тлі кризи навколо розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Ґаліції. Вона займалася розслідуваннями корупції і загинула в 2017 році: машину журналістки підірвали, коли вона була за кермом.

У справі про вбивство вже заарештовані троє виконавців. У кінці минулого року за підозрою в причетності до злочину також був заарештований відомий мальтійський бізнесмен Йорґен Фенек.

Прем’єр-міністр Джозеф Мускат ще місяць тому заявив, що в січні залишить посаду. Перед цим у країні пройшли протести з вимогою його відставки.

Новим головою уряду владна партія вибрала Роберта Абела, сина іншого колишнього прем’єра Мальти Джорджа Абела, який займав цю посаду з 2009 по 2014 рік.

Вбивство журналістки викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.