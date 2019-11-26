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26 листопада 2019, Київ 07:46
Новини | Міжнародні

У справі про вбивство журналістки на Мальті з’явилися нові дані

Дафне Каруана Ґаліція розслідувала корупцію серед високопосадовців Мальти. 16 жовтня 2017 року автомобіль, на якому вона виїхала з дому, був підірваний

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Президент Мальти Джордж Вільям Велла помилував одного з підозрюваних у причетності до вбивства два роки тому 53-річної мальтійської журналістки Дафне Каруани Ґаліції.

Агентство Reuters повідомляє, що заарештований 14 листопада Мелвін Теума надав слідству в обмін на помилування важливі дані, які мають допомогти у виявленні замовника вбивства.

Троє підозрюваних у причетності до вбивства журналістки чекають судового процесу. Коли він відбудеться, ще не повідомлялося.

Раніше цього місяця на Мальті у справі про вбивство Ґаліції був заарештований бізнесмен Йорген Фенек. Це сталося на борту його яхти, коли Фенек намагався залишити острів.

/**/ /**/ Журналістка-розслідувачка Дафне Каруана Ґаліція, що критикувала владну еліту Мальти, була вбита 16 жовтня 2017 року
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Дафне Каруана Ґаліція розслідувала корупцію серед високопосадовців Мальти. 16 жовтня 2017 року автомобіль, на якому вона виїхала з дому, був підірваний, журналістка загинула внаслідок вибуху.

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