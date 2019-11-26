У справі про вбивство журналістки на Мальті з’явилися нові дані

Президент Мальти Джордж Вільям Велла помилував одного з підозрюваних у причетності до вбивства два роки тому 53-річної мальтійської журналістки Дафне Каруани Ґаліції.

Агентство Reuters повідомляє, що заарештований 14 листопада Мелвін Теума надав слідству в обмін на помилування важливі дані, які мають допомогти у виявленні замовника вбивства.

Троє підозрюваних у причетності до вбивства журналістки чекають судового процесу. Коли він відбудеться, ще не повідомлялося.

Раніше цього місяця на Мальті у справі про вбивство Ґаліції був заарештований бізнесмен Йорген Фенек. Це сталося на борту його яхти, коли Фенек намагався залишити острів.

Дафне Каруана Ґаліція розслідувала корупцію серед високопосадовців Мальти. 16 жовтня 2017 року автомобіль, на якому вона виїхала з дому, був підірваний, журналістка загинула внаслідок вибуху.