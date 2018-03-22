Мальта зажадала відставки голови банку, що фігурує в справах про санкції проти Ірану і вбивства журналістки

Фінансовий регулятор Мальти зажадав, щоб іранський голова банку, що фігурує в справі про вбивство журналістки Дафни Каруани Ґаліції, пішов у відставку після його арешту в Сполучених Штатах за звинуваченням в ухиленні від санкцій США щодо Ірану. У заяві від 21 березня агентство з фінансових послуг Мальти заявило, що видало розпорядження про звільнення 38-річного Алі Садра Хашемі Неджада в якості директора Pilatus Bank і призупинило його право голосу в якості акціонера.

Рішення регулюючого органу було ухвалене після того, як 19 березня суд США в Мангеттені звинуватив банкіра у ймовірному скеруванні понад 115 мільйонів доларів з майже 500 мільйонів доларів будівельного контракту з Венесуелою через банківську систему США для користь Ірану в порушення санкції США.

Pilatus Bank подав раніше позов про наклеп на журналіста-розслідувача за статті, в яких вона звинуватила Неджада і його банк в сприянні корупційній діяльності та відмиванні грошей. Банк заявив, що інформація загиблої журналістки неправдива. Її сини заявили, що дії Мальти проти банкіра «підтверджують» роботу їхньої матері.

Рішення фінансового регулятора Мальти з’явилося після того, як 20 березня в Греції затримали громадянку Росії, оголошену в розшук владою Мальти в зв’язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафне Каруани Ґаліції. Колишня співробітниця мальтійського банку Pilatus Bank Марія Єфімова прийшла в одне з відділень поліції в Афінах і заявила, що побоюється за своє життя.

Журналіст-розслідувач Дафне Каруана Ґаліція, що критикувала правлячу еліту Мальти, була вбита 16 жовтня минулого року. Невідомі підклали вибухівку в її машину, припарковану біля будинку, де 53-річна жінка жила з чоловіком і трьома синами.