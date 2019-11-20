На Мальті у справі про вбивство журналістки затримали бізнесмена

На Мальті у справі про вбивство журналістки Дафне Каруани Ґаліції заарештований бізнесмен, повідомляють західні агентства новин і мальтійські ЗМІ.

За повідомленнями, Йорген Фенек був заарештований на борту його яхти при спробі залишити острів.

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат підтвердив арешт Фенека, але відмовився повідомити, на якій підставі його затримали.

Напередодні Мускат заявив, що готовий помилувати ймовірного посередника у справі про вбивство, якщо він назве замовника злочину.

Журналістка-розслідувачка Дафне Каруана Ґаліція, що критикувала владну еліту Мальти, була вбита 16 жовтня 2017 року. Невідомі підклали вибухівку в її машину, припарковану біля будинку, де 53-річна жінка жила з чоловіком і трьома синами.

Вбивство викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.