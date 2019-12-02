Прем’єр Мальти оголосив, що піде у відставку на тлі кризи через вбивство журналістки

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат 1 грудня оголосив про намір піти у відставку на тлі кризи через вбивство журналістки-розслідувача Дафне Каруани Ґаліції.

Виступаючи на національному телебаченні, Мускат заявив, що попросить правлячу Лейбористську партію розпочати процес обрання його наступника 12 січня.

Відставки Муската вимагають протестуючі, через розслідування вбивства Ґаліції. 30 листопада у співучасті у злочині звинуватили впливового бізнесмена Йорґена Фенеха, який нібито посилається на зв’язки з урядовцями. Як зазначають ЗМІ, до вбивства можуть бути причетні колишній керівник офісу прем’єр-міністра та колишній міністр туризму, які подали у відставку минулого тижня. Вони заперечують причетність до злочину та зв’язки з бізнесменом.

Журналістка-розслідувачка Дафне Каруана Ґаліція, що критикувала владну еліту Мальти, була вбита 16 жовтня 2017 року. Невідомі підклали вибухівку в її машину, припарковану біля будинку, де 53-річна жінка жила з чоловіком і трьома синами.

Вбивство викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.