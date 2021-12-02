Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц залишає політику

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц назавжди залишає політику, повідомляє газета Kronen Zeitung.

Згідно з інформацією видання, Курц ухвалив рішення про це після народження сина.

Передбачається, що міністр внутрішніх справ країни Карл Негаммер замінить Курца на посаді голови Австрійської народної партії. Партія вже повідомила, що ексканцлер зробить офіційну заяву 2 грудня.

18 листопада парламент Австрії одноголосно ухвалив рішення про позбавлення Курца депутатської недоторканності – це було необхідно для завершення антикорупційного розслідування. Колишнього голову уряду Австрії запідозрили у сприянні хабарництву, після чого він залишив свою посаду.

Курц самостійно пішов із посади премʼєр-міністра Австрії 9 жовтня.