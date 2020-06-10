Австрійський суд визнав колишнього полковника винним у шпигунстві на користь Росії

Австрійський суд визнав полковника у відставці винним у шпигунстві на користь російської військової розвідки впродовж понад 25 років. Його засудили до трьох років в’язниці.

9 червня присяжні в Зальцбургу визнали полковника винним в участі в секретній операції розвідки проти Австрії, зраді державної таємниці та свідомому розкритті військових секретів.

Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 10 років в’язниці, однак чоловіка засудили лише до трьох. Його звільнили з-під варти через час, проведений під арештом з моменту затримання в листопаді 2018 року. Прокуратура може оскаржити рішення суду.

Згідно з обвинувальним висновком, з 1992 року до вересня 2018-го підсудний передавав Росії військові секрети в обмін на 280 тисяч євро. Захист полковника стверджував, що він не розкривав державну та військову таємницю. Натомість він нібито передавав загальнодоступну інформацію й отримав за це 220 тисяч євро.

«Суд взяв до уваги визнання фактів, похилий вік [підсудного] та відсутність судимостей як пом’якшувальні обставини. Суд дійшов висновку, що підзахисний більше не створює загрози», – заявив речник суду.

Після арешту чоловіка міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що «нічого не знає про його справу». МЗС Росії висловило протест через заяви австрійської влади.

Австрія – одна з небагатьох європейських країн, яка підтримує близькі дипломатичні контакти з Москвою, попри дії Росії в Україні та звинувачення в отруєнні російськими спецслужбами колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Британії.

У столиці Австрії Відні розташовані офіси низки міжнародних організацій на кшталт Міжнародного агентства атомної енергетики, Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі та один з підрозділів Організації Об’єднаних Націй. Через це місто неофіційно називають «європейським шпигунським хабом».

Під час Холодної війни Відень слугував своєрідною точкою доступу до країн комуністичного табору через близькість до Східної Європи.