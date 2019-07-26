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26 Липень 2019, Київ 09:13
Новини | Міжнародні

Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві

Преса пише, що справа Зайцева пов’язана зі справою австрійського полковника у відставці, якого запідозрили в шпигунстві на користь Росії торік восени

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Австрія оголосила в міжнародний розшук 65-річного росіянина Ігоря Зайцева. Його підозрюють у шпигунстві і роботі на ГРУ Росії.

Преса пише, що справа Зайцева пов’язана зі справою австрійського полковника у відставці, якого запідозрили в шпигунстві на користь Росії торік восени. Австрійські видання писали, що колишній військовий з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро. Обвинувачений визнав себе винним.

Через цей інцидент тодішня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала поїздку до Росію, а канцлер Себастьян Курц назвав діяльність Росії неприпустимою. Москва заявила, що Відень мав адресувати підозри Росії безпосередньо, а не через пресу.

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