Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві

Австрія оголосила в міжнародний розшук 65-річного росіянина Ігоря Зайцева. Його підозрюють у шпигунстві і роботі на ГРУ Росії.

Преса пише, що справа Зайцева пов’язана зі справою австрійського полковника у відставці, якого запідозрили в шпигунстві на користь Росії торік восени. Австрійські видання писали, що колишній військовий з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро. Обвинувачений визнав себе винним.

Через цей інцидент тодішня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала поїздку до Росію, а канцлер Себастьян Курц назвав діяльність Росії неприпустимою. Москва заявила, що Відень мав адресувати підозри Росії безпосередньо, а не через пресу.