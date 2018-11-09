Москва висловила протест Відню через шпигунський скандал

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест у зв’язку із затриманням в Австрії підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. У МЗС Росії вважають, що це призвело до ускладнення відносин між двома країнами.

Посла Австрії 9 листопада викликали в російське дипломатичне відомство. У міністерстві заявили, що публічні звинувачення австрійської сторони «викликають здивування».

9 листопада в Австрії був затриманий 70-річний полковник австрійської армії у відставці за підозрою в шпигунстві на користь Росії. За даними австрійської влади, неназваний військовий з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію й артилерійські системи.

Канцлер Австрії Себастьян Курц різко засудив дії Росії і заявив, що шпигунство проти його країни неприпустиме.

Курц також оголосив, що через шпигунський скандал міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала заплановану на початок грудня поїздку до Росії.

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