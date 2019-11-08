Австрійському офіцеру загрожує до 10 років тюрми за шпигунство на користь Росії

Полковника армії Австрії звинувачують у шпигунстві на користь Росії протягом щонайменше 25 років, йому загрожує до 10 років ув’язнення. Прокурори міста Зальцбург 8 листопада повідомили, що 71-річний чоловік, якого ідентифікували як Мартіна М., за версією слідства, працював на Державне розвідувальне управління Росії з 1993 року.

Він, за даними прокуратури, надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії, а також військові дані.

«Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів», – йдеться в заяві офісу прокурора.

Відповідно до повідомлення, офіцер отримав сотні тисяч євро в обмін на свої послуги, які продовжив надавати навіть після виходу на пенсію.

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Австрійські правоохоронці затримали чоловіка 2018 року в той момент, коли він отримав від, як припускають у прокуратурі, свого куратора.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров після цього затримання заявив, що йому «нічого невідомо про цю справу».

Австрія – одна з кількох європейських країн, які підтримують міцні дипломатичні зв’язки з Москвою попри анексію Росією Криму та початок агресії на сході України, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія, в якому звинувачують Кремль.

Відень, де розташовані штабквартири численних міжнародних організацій на кшталт Міжнародного агентства з атомної енергії, ОБСЄ та філія ООН, неофіційно відомий як європейський шпигунський хаб. Під час Холодної війни місто слугувало своєрідною точкою доступу до країн комуністичного табору через близькість до Східної Європи.