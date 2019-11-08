Австрійському офіцеру загрожує до 10 років тюрми за шпигунство на користь Росії

Полковника армії Австрії звинувачують у шпигунстві на користь Росії протягом щонайменше 25 років, йому загрожує до 10 років ув’язнення. Прокурори міста Зальцбург 8 листопада повідомили, що 71-річний чоловік, якого ідентифікували як Мартіна М., за версією слідства, працював на Державне розвідувальне управління Росії з 1993 року.
Він, за даними прокуратури, надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії, а також військові дані.
«Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів», – йдеться в заяві офісу прокурора.
Відповідно до повідомлення, офіцер отримав сотні тисяч євро в обмін на свої послуги, які продовжив надавати навіть після виходу на пенсію.
Читайте також: Вибори в Австрії: перемогли консерватори, перспективи коаліції неясні
Австрійські правоохоронці затримали чоловіка 2018 року в той момент, коли він отримав від, як припускають у прокуратурі, свого куратора.
Міністр закордонних справ Сергій Лавров після цього затримання заявив, що йому «нічого невідомо про цю справу».
Австрія – одна з кількох європейських країн, які підтримують міцні дипломатичні зв’язки з Москвою попри анексію Росією Криму та початок агресії на сході України, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія, в якому звинувачують Кремль.
Відень, де розташовані штабквартири численних міжнародних організацій на кшталт Міжнародного агентства з атомної енергії, ОБСЄ та філія ООН, неофіційно відомий як європейський шпигунський хаб. Під час Холодної війни місто слугувало своєрідною точкою доступу до країн комуністичного табору через близькість до Східної Європи.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ