Вибори в Австрії: перемогли консерватори, перспективи коаліції неясні

На позачергових парламентських виборах в Австрії найбільше місць здобула консервативна Австрійська народна партія, але наразі не ясно, з ким зміг би скласти коаліційний уряд лідер партії Себастіян Курц.

За ще не повними попередніми даними, тим часом без підрахунку голосів, відданих поштою, Австрійська народна партія набирає на виборах понад 38 відсотків голосів (порівняно з більш ніж 31 відсотком на попередніх виборах 2017 року), лівоцентристська Соціал-демократична партія Австрії наразі здобуває 21,5 відсотка (втрачаючи понад 5 відсотків), ультраправа популістська Партія свободи Австрії отримає понад 17 відсотків (і зазнає помітної втрати з 26 відсотків два роки тому); до парламенту також повертається партія «Зелених» із понад 12 відсотками (яка до попереднього складу не пройшла, не набравши мінімальних для цього 4%), і понад 7 відсотків матиме ліберальна партія «Неос». Ці результати можуть змінитися на відсоток чи два після врахування голосів, відданих поштою.

Як сказав Себастіян Курц своїм прихильникам після появи перших результатів, від перемоги він «майже онімів».

Тепер на нього чекають коаліційні переговори про створення уряду. На цей час про свої вимоги до переможця для можливого формування коаліції вже заявив лідер партії «Зелених» Вернер Коґлер: за його словами, для вступу його партії до коаліції буде необхідна «радикальна зміна» політики Народної партії порівняно з тією, якої вона дотримувалася на чолі свого попереднього коаліційного уряду з Партією свободи.