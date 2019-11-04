ФСБ вербує українських громадян під час відвідин Криму – контррозвідка СБУ

Українців, які регулярно відвідують тимчасово анексовану територію Криму, російська ФСБ примушує давати згоду на конфіденційну співпрацю, інформує пресслужба СБУ.

«Основне завдання, яке ставить російська спецслужба, збір інформації стосовно співробітників СБУ, прикордонників та військовослужбовців ЗС України, що виконують завдання поблизу адміністративного кордону з Кримом. Такі пропозиції насамперед надходять громадянам України, які працевлаштувались на окупованому півострові та регулярно перетинають адміністративний кордон, а також приватним перевізникам», – йдеться в повідомленні.

В СБУ вказують, що методами роботи російських спецслужб щодо українців є створення «компрометуючих ситуацій, шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск».

«Служба безпеки України попереджає, що перехід ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона наразі не коментувала ці заяви українських спецслужб.

30 жовтня контррозвідка СБУ заявила, що затримала «агента ФСБ» під час отримання секретних даних

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».