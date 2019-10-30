Контррозвідка СБУ заявила, що затримала «агента ФСБ» під час отримання секретних даних

Співробітники контррозвідки СБУ у Черкаській області затримали завербованого російськими спецслужбами місцевого жителя під час отримання секретних матеріалів оборонної сфери, повідомила пресслужба СБУ у вівторок.

Згідно з повідомленням, чоловіка завербував кадровий офіцер ФСБ на території Росії. Він погодився за винагороду збирати та передавати розвідувальну інформацію щодо обороноздатності України.

«Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями ЗС України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та «відпрацювали» канали зв’язку. Наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, додали в СБУ.

Російська сторона наразі не коментувала ці заяви українських спецслужб.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.