СБУ заявляє про затримання ексбойовика угруповання «ЛНР»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», повідомляє 28 жовтня пресслужба СБУ.

За повідомленням відомства, мешканець Луганської області приєднався до угруповання в 2015 року, коли долучився до так званого «гаубично-артилерійського дивізіону» «ЛНР».

«Бойовик брав участь в обстрілах позицій Збройних Сил України та житлових масивів міста Щастя. Згодом зловмисник розчарувався розміром «грошового утримання» та залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганської області, де переховувався від українського правосуддя у родичів. Правоохоронці встановили місце перебування колишнього бойовика та затримали його», – заявляють у СБУ.

Згідно з заявою, затриманому повідомили про підозру в створенні терористичної групи чи організації. В разі визнання винним йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.