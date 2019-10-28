Від початку доби бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12.30 здійснили три обстріли позицій Збройних сил України.
«На луганському напрямку у нічний час противник з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Травневого. А позиції наших військ біля населеного пункту Золоте-4 обстріляв з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. На донецькому напрямку після 10-ї ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших захисниках Невельського», – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, втрат серед українських військових в результаті цих обстрілів не зафіксовано.
Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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