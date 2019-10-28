Штаб ООС зафіксував 13 обстрілів на фронті за попередню добу

Незаконні збройні угруповання 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України протягом доби 27 жовтня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема у зведенні штабу йдеться про обстріли поблизу Березового, Лебединського, Мар’їнки та Водяного в районі діяльності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

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В районі діяльності ОТУ «Північ», за повідомленням, обстрілів зазнали позиції в районах Новолуганського, Луганського, Золотого-4 (як стверджує штаб, поза межами ділянки розведення), Травневого, Кримського.

За даними штабу, втрат серед військових внаслідок обстрілів 27 жовтня не було.

«З початку цієї доби (28 жовтня – ред.) збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Травневого – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано», – додають у штабі.

Бойовики незаконного угруповання «ЛНР» тим часом звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованої ними території.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.