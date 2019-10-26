Єгор Божок: Україна має домагатися від НАТО Плану дій щодо членства

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявляє, що Україна має домагатися від Північноатлантичного союзу Плану дій щодо членства в НАТО.

Він навів у твітері уривок із декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, на якому, як тоді сподівалися, Україна могла б отримати ПДЧ. У документі, серед іншого, мовиться: «НАТО вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії набути членства в НАТО. Ми погодилися сьогодні, що ці країни стануть членами НАТО… ПДЧ – це наступний крок для України і Грузії на їхньому прямому шляху до членства».

«Треба чітко розуміти, що Україна за цей час пішла значно далі. Сьогодні нам треба не подавати заявку на ПДЧ, а вже добиватись від союзників його нам надання. Над цим і працюємо», – додав Божок і запропонував «усім небайдужим долучатись і концентрувати зусилля саме в такому контексті».

Попереднього дня, 25 жовтня, Єгор Божок і міністр оборони України Андрій Загороднюк заявили журналістам наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО, що Міністерство оборони і МЗС вважають неефективною ідею повторного подання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Божок, зокрема, заявив тоді, що уряд вважає чинною заявку, подану Україною у 2008 році, напередодні згаданого Бухарестського саміту НАТО. «Ми вже подали заявку про ПДЧ, і повторювати вже подане неефективно», – сказав він.

Так вони прокоментували зроблену раніше 25 жовтня заяву колишнього президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, яку дехто сприйняв як заклик повторно подати заявку про ПДЧ.

Порошенко закликав напередодні наступного саміту НАТО у грудні уповноважити голову Верховної Ради разом з президентом і прем’єр-міністром поставити підпис під «відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО», яке «має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції».

За словами Порошенка, проєкт такої заяви Верховної Ради підготувала команда його партії. «Поставити на порядок денний питання про ПДЧ – це в першу чергу обов’язок українського президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до альянсу», – наголосив він.

Але Петро Порошенко не висловлював тієї думки про повторне подання заявки про отримання ПДЧ, яку критикували міністри.

У квітні 2008 року союз НАТО на Бухарестському саміті відмовився надавати Україні План дій для членства, якого в січні 2008 року офіційно попросив Київ у спільному листі тодішніх президента Віктора Ющенка, прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і голови Верховної Ради Арсенія Яценюка і який надавали іншим кандидатам на вступ – як вважають, під тиском Росії. При цьому Північноатлантичний союз погодився з тим, що Україна може стати членом організації в майбутньому, але не встановив жодного чіткого терміну, хоча перспектива членства підтверджувалася відтоді на кожному саміті.

У НАТО щоразу підтверджують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови, «двері завжди залишаються відчиненими».

Наразі Україна, як і Грузія, перебуває за одну сходинку до ПДЧ, на рівні «Інтенсифікованого діалогу».