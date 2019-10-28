У Болгарії російського дипломата підозрюють у шпигунстві

Прокуратура Болгарії повідомила про кримінальне розслідування у справі про шпигунство проти російського дипломата, який, на думку спецслужб, займався розвідувальною діяльністю.

Слідчі встановили, що з вересня 2018 року співробітник посольства Росії в Софії зустрічався з болгарськими громадянами, які мають доступ до секретної інформації – як болгарської, так і інформації під грифом «секретно» в установах Євросоюзу і НАТО. Слідчі вважають, що співробітник російської дипломатичної місії виплачував матеріальну винагороду своїм агентам за отримані від них дані.

За даними прокуратури Болгарії, підозрюваний дипломат працює першим секретарем в російському посольстві. Таку посаду, за офіційним штатним розкладом, мають 9 осіб. Хто саме є підозрюваним не повідомляється.

Через дипломатичний статус підозрюваного співробітника посольства розслідування у його справі призупинене. Окремі ЗМІ написали, що дипломат вже покинув Болгарію, але російська сторона офіційно це поки не коментувала.