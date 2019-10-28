У Польщі повідомили про затримання підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Агентство внутрішньої безпеки Польщі 28 жовтня повідомило про затримання підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Відомство заявило, що йдеться про особу на ім’я Петро Ш.

Згідно з повідомленням, чоловіка заарештували на три місяці. Крім співпраці з російською розвідкою, його також звинувачують за двома іншими статтями: незаконне зберігання зброї і боєприпасів та використання підроблених документів.

Польське видання tvp.info повідомило, що чоловік був співробітником Агентства військового майна Польщі. В чому полягала його співпраця з Росією представники польських спецслужб не розголошують.

Російська сторона публічно не коментувала заяви польських розвідників.