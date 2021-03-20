«Фірташ добре знає, у кого влада в Австрії» – журналіст-розслідувач

Український олігарх Дмитро Фірташ, видачі якого з Австрії вимагають Сполучені Штати у зв’язку зі звинуваченням у корупції, позичив свій літак австрійському канцлеру Себастьяну Курцу для його повернення до Відня з Тель-Авіва, повідомляє австрійське інтернет-видання ZackZack.

Американські оглядачі вважають, що австрійці навмисно затягують справу з видачею Фірташа в надії, що США колись втратять інтерес до неї, бо олігархи з колишнього СРСР приносять для Австрії добрий бізнес.

Справа про екстрадицію Фірташа триває з березня 2014 року і може зайняти ще багато років. У зв’язку з цим американські експерти з закордонної політики з «Атлантичної ради» закликають нову адміністрацію Джозефа Байдена «енергійніше домагатися екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа» як одного з «головних корупціонерів, що підривають реформи в Україні».

Як з’ясували журналісти, австрійський канцлер Себастьян Курц, який літав до Ізраїлю на одноденну зустріч з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, додому повертався літаком Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK, який Фірташ використовує для переміщення своїх партнерів по Європі. Як на це реагують в самій Австрії, Радіо Свобода розпитало співавтора розслідування австрійського журналіста Беньяміна Вайзера.

– Австрія, як і решта країн Європи потерпає від коронавірусу, тож молодий та енергійний австрійський канцлер Себастьян Курц летить разом з данською прем’єркою Метте Фредеріксен до Ізраїлю домовлятися про спільний план вакцинації, чому у вас виникли сумніви щодо цієї поїздки?

– Так, офіційно метою поїздки було створення спільної стратегії вакцинації між Австрією, Данією та Ізраїлем. Але нас з моїм німецьким колегою Гансом-Мартіном Тіллаком зацікавило те, як австрійський канцлер повертався з цієї одноденної поїздки до Ізраїлю, куди він летів данським офіційним літаком разом з прем’єр-міністром Данії. Справа в тому, що Себастьян Курц любить показати себе «звичайним хлопцем», який літає економ-класом, але на зворотному шляху він часто летить приватними літаками, бо тоді вже ніхто не робить фотографії. І тут нас також цікавило, як він буде повертатися до Австрії.

З’ясувалося, що літак, яким він повертався, є той самий, яким користується український олігарх Дмитро Фірташ. На підставі фотографій, польотної документації, відео австрійського телебачення, ми з’ясували, що літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK належить компанії, яка, за словами речника Фірташа Даніеля Каппа «може належати Фірташу, але експлуатується автономно третьою стороною».

Літак суперечливого українського олігарха Фірташа часто рухається по маршруту Відень - Київ, а сьогодні вранці він летів з Москви до Відня. Але 4 березня австрійський канцлер Курц раптово опинився на борту. Просто збіг обставин? Дослідження з @ BenWeiser4

– Тобто сам літак Фірташу не належить? Він його також орендує?

– Літак орендує компанія, що пов’язана з Фірташем, «Укрінвест». Але речник пана Фірташа Даніель Капп каже, що він йому «належить». Тобто літак є для нього важливий. Сам Фірташ ним зараз не може скористатися, бо він не має права покидати територію Австрії. Але ми переглянули польотну документацію цього літака і побачили, що він літає в основному по Східній Європі – Київ, Одеса, Каунас, Москва та інші міста в Росії. Це ті міста, які входять до бізнесових інтересів пана Фірташа.

Сам літак має цікаву історію також. Бо колись він належав великому австрійському банку Raiffeisen Bank, який передав його компанії Avcon Jet AG, а насправді контроль над літаком належить пану Фірташу – так нам сказав його речник.

Подібна картина і з будинком, де пан Фірташ живе у Відні. Він орендує віллу у багатолітнього спонсора правлячої Австрійської народної партії Себастьяна Курца – Александра Шютца.

Або канцелярія канцлера нехтує його безпекою, бо вони фрахтують невідомий літак і не перевіряють його. Або вони знають, чий це літак і тому його не перевіряють

– Тобто пана Фірташа пов’язують фінансові стосунки з головним спонсором партії канцлера і канцлер користується тим самим літаком, яким користується пан Фірташ?

– Тут є два питання. Або канцелярія канцлера нехтує його безпекою, бо вони фрахтують невідомий літак і не перевіряють його. Або вони знають, чий це літак, і тому його не перевіряють.

Австрія, на відміну від багатьох інших країн, не має свого «урядового літака», тож канцлер користується різними літаками. І виходить, що він для офіційної поїздки використовує приватний літак і сліпо довіряє, що все буде в порядку.

Ми запитали про це канцелярію канцлера, і вони відповіли, що не бачать у цьому проблеми – вони орендували літак у компанії Avcon Jet AG і не потребують перевіряти літак щодо безпеки.

– Пана Фірташа добре знають у правлячій Австрійської народної партії Себастьяна Курца – ви називаєте багато добре відомих імен в Австрії, людей, які незважаючи на те, що пан Фірташ очікує екстрадиції до США у зв’язку зі звинуваченням у корупції, продовжують з ним тісно спілкуватися і співпрацювати. Як ви це пояснюєте?

– Я б сказав, що пан Фірташ добре знає, у кого перебуває влада в Австрії. Наприклад, його речник – Даніель Капп, який раніше був речником голови Австрійської народної партії і віцеканцлера Йозефа Прьолля.

Далі – вже згаданий фінансист, колишній член Наглядової ради Deutsche Bank Александр Шютц, який пішов у відставку через скандал навколо фінансової компанії Wirecard AG (за повідомленням ЗМІ у цій компанії, яка нещодавно скрахувала, Дмитро Фірташ відкрив рахунки своїх компаній після того, як на його рахунки в Raiffeisen Bank було накладено арешт – ред.) і його дружина – адвокатка Ева Гіблінпер-Шютц, деякий час була заступницею голови кабінету міністрів фінансів Австрії Гартвіґа Льоґера з Австрійської народної партії.

Вона була в переговірній команді Австрійської народної партії, коли стався скандал навколо Ібіци (через скандал, пов'язаний з Росією, у 2019 році пішли у відставку всі міністри від Партії свободи – ред), її тоді допитували в парламенській комісії у рамках розслідування.

Але вона стверджує, що не має відношення до юридичної команди, що захищає пана Фірташа в суді про екстрадицію.

Цікаво, що Ева Гіблінпер-Шютц пов’язана з колишнім міністром юстиції Вольфґанґом Брандштеттером, і юрист Фірташа Дітер Бомдьорфер є також колишнім міністром юстиції Австрії.

А міністр юстиції – це якраз та людина, яка вирішує питання екстрадиції в Австрії. Також колишній лідер Австрійської народної партії, колишній віцеканцлер Австрії Міхаель Шпінделеґґер нині працює у Фірташа в «Агентстві з модернізації України», яке існує лише на папері.

Звичайно, ми не можемо стверджувати, що саме через це пана Фірташа не видали досі Сполученим Штатам, але ми бачимо, що справді його справа про екстрадицію триває незвичайно довго – вже сім років.

– У Києві і Вашингтоні дедалі більше говорять про те, що справа екстрадиції пана Фірташа має зрушитися з місця. Ви думаєте, що поїздка канцлера Курца літаком, яким користується пан Фірташ, якось пов’язані з цими розмовами?

– В Австрії говорять про те, що президент Байден матиме зовсім іншу політику щодо Росії. І з огляду на дуже тісні стосунки австрійських політиків з Росією, говорять, що це матиме наслідки не лише для зовнішньої політики Австрії, але і для внутрішньої, через питання пана Фірташа.

Можна ще пригадати колишню міністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль в коаліційному уряді Австрійської народної партії з Партією Свободи. Через півтора роки в уряді Курца вона пішла у Наглядову раду компанії «Роснєфть».

Тобто різні політичні партії в Австрії мають стосунки з Росією і їм буде важко, якщо потрібно буде вирішувати, що робити з такою важливою політичною справою, як справа пана Фірташа. Бо пан Фірташ є важливим гравцем і він має велике значення і для США, і для Росії.

Я гадаю, що Європейський союз розглядає Австрію як ворота для російських інтересів в Європі. І легше впливати на Відень, ніж на Берлін, чи Париж. І Володимир Путін знає про це дуже добре. Тому, думаю, у Вашингтоні не будуть раді дізнатися про цю поїздку пана Курца. Думаю, що для політики Байдена Дмитро Фірташ є набагато важливіший, ніж Себастьян Курц.

– Чому тоді ваша історія про поїздку Себастьяна Курца на літаку пана Фірташа не зацікавила великі австрійські, європейські, американські видання?

– Про цю поїздку, посилаючись на нас, повідомив великий німецький журнал Spiegel, інші колеги, можливо, захочуть провести власне розслідування. Я знаю, що деякі австрійські ЗМІ готують свої публікації найближчими днями.

Щодо колег з інших країн, думаю ця історія цікава для американських та данських журналістів, можливо вони захочуть запитати свою голову уряду Метте Фредеріксен, чи вона знала, яким літаком полетить назад канцлер Курц.

Щодо Австрії, то наша медіа-ситуація є чимось середнім між сучасною європейською державою і Угорщиною. Канцлер Себастьян Курц – це трохи більш вишукана версія угорського прем’єра Віктора Орбана, який намагається контролювати медіа-простір. В Австрії багато ЗМІ намагаються бути дуже дружніми до уряду і не висловлюватися надто критично щодо канцлера Курца.