Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку. Раніше цього тижня з вимогою відставки канцлера виступили три опозиційні партії – Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна «Нова Австрія» і правопопулістська Австрійська партія свободи.

Прокуратура Австрії раніше заявила, що веде розслідування щодо Курца і кількох людей, підозрюваних у корупції. Слідчі встановили, що з 2016 до 2018 року міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет – в обмін на публікацію опитувань, вигідних для партії Курца.

Оголошуючи про відставку, Курц запропонував на посаду канцлера міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберґа.

На дострокових парламентських виборах в Австрії 15 жовтня 2017 року Австрійська народна партія, очолювана Курцем, посіла перше місце. За результатами виборів Себастьян Курц був призначений на посаду федерального канцлера Австрії.

15 грудня 2017 року Курц досяг коаліційної угоди з правою Австрійською партією свободи. 18 грудня 2017 року Курц склав присягу, ставши наймолодшим головою уряду в світі на той момент.

27 травня 2019 року парламент Австрії ухвалив вотум недовіри Курцу через скандал Ібіца-гейт. Скандал був спровокований 17 травня 2019 року публікацією таємного відеозапису зустрічі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року, де, як передбачається, були записані двоє впливових політиків, які обговорюють залаштункові дії і наміри своєї партії. На відео фігурувала жінка, що представилася племінницею російського олігарха. Співрозмовники обговорювали надання Австрійській партії свободи позитивного висвітлення в новинах в обмін на урядові контракти.

На дострокових парламентських виборах 29 вересня 2019 року Австрійська народна партія, очолювана Курцем, знову здобула перемогу. 7 січня 2020 року Курц удруге обійняв посаду федерального канцлера Австрії.