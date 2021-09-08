Голови урядів Чехії, Австрії та Словаччини виступили проти прийому більшості афганських мігрантів у ЄС

Прем’єр -міністри Австрії, Чехії та Словаччини оголосили про спільну позицію щодо неприйнятності зростання числа афганських біженців у Європейському союзі.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив 7 вересня, що афганські біженці мають залишитися в Афганістані або сусідніх країнах. «Для них дійсно немає місця в Європі», – сказав Бабіш після зустрічі зі своїми австрійським та словацьким колегами в чеському місті Ледніце.

Канцлер Австрії Себастьян Курц указав, що його країна внесе 21,3 мільйона доларів на допомогу афганцям у сусідніх з Афганістаном країнах. «Ми спробуємо пом’якшити їхні страждання, але ми погоджуємося, що 2015 рік не має повторитися. Ми проти нелегальної міграції, і ми боротимемося з торговцями людьми. Нам потрібно шукати рішення в регіоні, а не викликати чергову втечу населення до Європи», – наголосив австрійський лідер.

Чехія, Австрія та Словаччина разом із колегами-членами ЄС Польщею та Угорщиною давно декларують жорстку позицію щодо міграції, що призвело до глибокого розколу між країнами Євросоюзу щодо розподілу біженців.

Захоплення Афганістану талібами в серпні викликало побоювання повторення міграційної кризи в Європі 2015 року, коли до ЄС прибув понад мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході.