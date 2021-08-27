Колишній віцеканлцер Австрії отримав умовний термін у справі про корупцію

Суд у Відні засудив колишнього віце-канцлера Австрії Крістіана Штрахе до 15 місяців позбавлення волі умовно у справі про корупцію, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Вирок ще не набрав чинності.

Штрахе звинувачували в тому, що він надав пільги власнику клініки в обмін на пожертвування 10 тисяч євро для Партії Свободи, очолюваної віцеканцлером. Під час судового розгляду стало відомо про друге пожертвування на суму 2 тисячі євро.

У травні 2019 року Штрахе оголосив про відставку з посади в уряді і в керівництві ультраправої Партії Свободи після публікації відеозапису, на якому показана його імовірна змова з жінкою, яку представили «племінницею російського олігарха».

Зустріч відбулася на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року, за три місяці до виборів, які привели до влади Партію Свободи.

Штрахе очолював Партію Свободи впродовж 14 років. На додаток антиіміграційної риторики цієї політичної сили, опоненти закидають Партії Свободи лобіювання інтересів Росії.