В Австрії колишній лідер ультраправих постане перед судом за звинуваченням у корупції

Колишній віцеканцлер Австрії та ультраправої Партії Свободи Гайнц-Крістіан Штрахе 6 липня постане перед судом за звинуваченням у корупції. Справа пов’язана зі скандалом, який у 2019 році зруйнував урядову коаліцію.

Два роки тому Штрахе був змушений подати у відставку після публікації відео, на якому, як виглядає, він отримує пропозиції про політичні пожертви від жінки, яка називається російським інвестором.

Зустріч відбулася на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року, за три місяці до виборів, які привели до влади Партію Свободи.

Штрахе очолював Партію Свободи впродовж 14 років. На додаток антиіміграційної риторики цієї політичної сили, опоненти закидають Партії Свободи лобіювання інтересів Росії.

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