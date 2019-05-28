Президент Австрії відправив уряд Курца у відставку

Президент Австрії офіційно розпустив уряд країни, наступного дня після того, як австрійський парламент висловив вотум недовіри кабінетові міністрів канцлера Себастьяна Курца.

Як повідомляє агенція AP, іншим рішенням 28 травня Александер Ван дер Беллен тимчасово призначив тих же міністрів на їхні старі посади доти, поки не буде призначений перехідний уряд.

Це має статися протягом наступного тижня, тимчасовий уряд буде працювати до нових виборів у вересні.

До призначення тимчасового уряду виконувати обов’язки канцлера буде заступник Курца, міністр фінансів Гартвіґ Льоґер.

Парламент Австрії 27 травня висловив вотум недовіри до уряду канцлера Себастьяна Курца. Рішення відправити уряд у відставку підтримали депутати із опозиційної Соціал-демократичної партії та Австрійської партії свободи.

Партія свободи до останнього часу разом із Народною партією Курца входила до владної коаліції. Однак два тижні тому її лідер Гайнц-Крістіан Штрахе виявився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха.

Штрахе і його колега по партії Йоганнес Гуденус на цьому відео роблять своїй співрозмовниці низку вигідних комерційних пропозицій в обмін на фінансування. Після публікації відео Штрахе подав у відставку з посади віце-канцлера, хоча і підкреслив, що не порушив жодних законів.

Хто така «Олена Макарова», як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

Після скандалу канцлер Курц заявив про вихід його Народної партії з коаліції і запропонував провести дострокові вибори, з чим погодився президент країни Александер ван дер Беллен.

Курц очолив австрійський уряд у грудні 2017 року. До цього чотири роки він працював міністром закордонних справ.