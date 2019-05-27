Австрія: парламент відправив уряд Курца у відставку

Парламент Австрії висловив вотум недовіри до уряду канцлера Себастьяна Курца.

Рішення відправити уряд у відставку підтримали депутати із опозиційної Соціал-демократичної партії та Австрійської партії свободи.

Президент Александр ван дер Беллен тепер повинен призначити канцлера, щоб сформувати уряд до наступних виборів, які мають відбутися у вересні.

Партія свободи до останнього часу разом із Народною партією Курца входила до владної коаліції. Однак два тижні тому її лідер Гайнц-Крістіан Штрахе виявився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха.

Штрахе і його колега по партії Йоганнес Гуденус на цьому відео роблять своїй співрозмовниці низку вигідних комерційних пропозицій в обмін на фінансування. Після публікації відео Штрахе подав у відставку з посади віце-канцлера, хоча і підкреслив, що не порушив жодних законів.

Хто така «Олена Макарова», як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

Після скандалу канцлер Курц заявив про вихід його Народної партії з коаліції і запропонував провести дострокові вибори, з чим погодився президент країни Александер ван дер Беллен. Швидше за все, вибори відбудуться у вересні.

Курц очолив австрійський уряд у грудні 2017 року. До цього чотири роки він працював міністром закордонних справ.