Австрія: уряду Курца можуть висловити вотум недовіри

В Австрії депутати від правопопулістської Партії свободи ухвалили рішення 27 травня голосувати за вотум недовіри уряду Себастьяна Курца.

Як пишуть західні агенції новин, це означає, що канцлеру і його кабінету, ймовірно, висловлять недовіру, оскільки за недовіру раніше висловилися й опозиційні соціал-демократи.

Партія свободи до останнього часу разом із Народною партією Курца входила до владної коаліції. Однак два тижні тому її лідер Гайнц-Крістіан Штрахе виявився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха.

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Штрахе і його колега по партії Йоганнес Гуденус на цьому відео роблять своїй співрозмовниці низку вигідних комерційних пропозицій в обмін на фінансування. Після публікації відео Штрахе подав у відставку з посади віце-канцлера, хоча і підкреслив, що не порушив жодних законів.

Хто така «Олена Макарова», як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

Після скандалу канцлер Курц заявив про вихід його Народної партії з коаліції і запропонував провести дострокові вибори, з чим погодився президент країни Александер ван дер Беллен. Швидше за все, вибори відбудуться у вересні.

Опозиційні соціал-демократи, однак, зажадали голосування про недовіру уряду. Якщо вотум недовіри буде оголошений, Курц повинен буде піти у відставку, а президент зможе призначити нового канцлера.

Підсумки виборів до Європарламенту, які пройшли напередодні, показали, що скандал не позначився на популярності Курца – його Народна партія виявилася на першому місці. Партія свободи натомість набрала помітно менше голосів, ніж на парламентських виборах 2017 року.