В Австрії йдуть у відставку всі міністри від ультраправої партії

В Австрії йдуть у відставку всі міністри від ультраправої Австрійської партії свободи – через кілька днів після того, як у країні спалахнув скандал за участю віце-канцлера і голови цієї політсили Хайнца-Крістіана Штрахе.

Представник АПС ввечері 20 травня повідомив, що партія таким чином відреагувала на намір канцлера Себастьяна Курца змістити з посади глави МВС представника АПС Герберта Кікла.

Курц заявив, що запропонував президенту країни Александеру ван дер Беллену звільнити Кікла, заявивши, що міністри від АПС заважатимуть прозорому розслідуванню. Партія відреагувала відкликанням усіх своїх міністрів, залшивши Курца без міністра закордонних справ, оборони, праці та інстраструктури.

Президент Австрії закликав провести дострокові вибори у вересні.

18 травня віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку після того, як медіа оприлюднили запис, на якому він обговорює фінансування з боку нібито російської підприємниці перед виборами до парламенту країни.

Напередодні німецькі газета Süddeutsche Zeitung і журнал Spiegel опублікували відеозапис розмови Штрахе на віллі на Ібіці (Іспанія) в 2017 році. Його співрозмовниця називає себе росіянкою Оленою Макаровою. Вона пропонує Штрахе, який очолює праворадикальну Австрійську партію свободи, фінансову і політичну підтримку на виборах, вимагаючи у відповідь послуги для свого бізнесу.

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Згідно із записом, Штрахе обговорює можливість забрати державні замовлення у найбільшої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх компанії росіянки. За оцінкою видань, жінка, з якою говорив Штрахе, була підставною фігурою. Крім них двох, на віллі був присутній Йоханн Гуденус, який зараз є головою фракції Австрійської партії свободи в нижній палаті Федеральних зборів країни.

Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п'яну справу». Його зустріч на Ібіці перевірить прокуратура Австрії.