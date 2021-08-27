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У Австрії оголошують вирок колишньому віцеканцлеру Штрахе

Колишній віцеканцлер Австрії та лідер ультраправої Партії Свободи Гайнц-Крістіан Штрахе

У Австрії 27 серпня оголошують вирок у справі проти колишнього віцеканцлера Гайнца-Крістіана Штрахе.

За даними обвинувачення, колишній лідер ультраправої Партії свободи пропонував змінити закон, щоб допомогти другу-донору отримати доступ до державного фінансування приватної лікарні.

І Штрахе, і його співвідповідач Вальтер Ґрубмюллер відкидають звинувачення проти них.

Справа пов’язана зі скандалом, який у 2019 році зруйнував урядову коаліцію.

Два роки тому Штрахе був змушений подати у відставку після публікації відео, на якому, як виглядає, він отримує пропозиції про політичні пожертви від жінки, яка називається російським інвестором.

Зустріч відбулася на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року, за три місяці до виборів, які привели до влади Партію Свободи.

Штрахе очолював Партію Свободи впродовж 14 років. На додаток антиіміграційної риторики цієї політичної сили, опоненти закидають Партії Свободи лобіювання інтересів Росії.

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