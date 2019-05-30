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30 Травень 2019, Київ 19:34
Новини | Міжнародні

Канцлером Австрії вперше призначили жінку

Себастьян Курц (л) вимушено позбувся крісла канцлера через скандал із союзником по коаліції

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Тимчасовим канцлером Австрії стала голова Конституційного суду країни Брігітте Бірляйн. Про її призначення 30 травня повідомив президент Австрії Олександр ван дер Беллен.

Бірляйн стала першою в історії жінкою, яка очолила австрійський уряд. Вона залишиться на посаді до вересня, коли в Австрії, як очікується, відбудуться дострокові парламентські вибори.

/**/ /**/ /**/ Курц очолив австрійський уряд у грудні 2017 року
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Австрія: парламент відправив уряд Курца у відставку

Парламент Австрії 27 травня висловив вотум недовіри до уряду канцлера Себастьяна Курца, який очолив австрійський уряд у грудні 2017 року. До цього чотири роки він працював міністром закордонних справ. Піти у відставку Курца змусив скандал із головою партії-союзника по коаліції Гайнцом-Крістіаном Штрахе.

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