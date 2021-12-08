Читачі Time назвали людиною року президента Бразилії Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару став людиною року за версією читачів американського журналу Time. Він набрав 24 відсотки з більш ніж дев’яти мільйонів голосів, відданих під час онлайн-голосування на людину чи групу людей, які, на думку читачів, найбільше вплинули на світ у 2021 році: у хорошому чи поганому сенсі.

Суперечливий лідер, який має намір переобратися в 2022 році, постає перед несхваленням його економічних заходів, а також перед широкою критикою з боку суспільства за недооцінення серйозності COVID-19 і прояв скепсису до вакцин, описала редакція Time Болсонару.

Раніше 66-річний Болсонару відмовився вакцинуватися, неправдиво стверджуючи, що у щеплених від COVID-19 швидше розвивається СНІД. Facebook та Instagram видалили пряму трансляцію з цими заявами через кілька днів після її розміщення в мережі, посилаючись на порушення своїх правил.

Болсонару постійно висміює карантинні й інші заходи, вжиті урядами інших країн для боротьби з поширенням коронавірусу.

Бразильський президент звільнив кількох міністрів охорони здоров’я за відмову погодитися з його запереченням небезпеки.

У жовтні 2021 року акаунт президента Бразилії на YouTube тимчасово заблокували за поширення фейків про COVID-19.

Друге місце в онлайн-опитуванні Time посів колишній президент США Дональд Трамп, який набрав 9% голосів читачів.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний зайняв четверте місце у рейтингу читацьких симпатій із шістьма відсотками голосів. Він розташувався між медичними працівниками, що посіли третє місце, і вченими-розробниками вакцин від коронавірусної інфекції, які опинилися на п’ятому рядку.

Результати онлайн-опитування Time зазвичай не збігаються з вибором редакції. 2020 року читачі Time віддали перевагу працівникам життєво важливих сфер послуг, а редакція – обраному тоді президенту США Джо Байдену і віцепрезидентці Камалі Гарріс. Цього року журнал оголосить людину року за версією редакції 13 грудня.