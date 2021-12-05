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Компанія Трампа заявила, що залучила 1 млрд дол на створення нової соцмережі

Про плани створення нової соцмережі команда Дональда Трампа оголосила після того, як акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах

Компанія експрезидента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) оголосила, що залучила понад мільярд доларів «від інституційних інвесторів» на створення соціальної мережі Truth Social, йдеться у пресрелізі компанії.

«Мільярд доларів – це важливий сигнал для цифрових гігантів, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social – платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології», – заявив колишній президент США Дональд Трамп.

Про плани створення нової соцмережі команда Трампа оголосила після того, як акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах через заклики прихильників штурмувати будівлю Конгресу США в січні 2021 року. Сам Трамп стверджував, що нікого не агітував до насильницьких дій.

Нова соцмережа, яка отримала назву Truth Social, за словами представників Трампа, протистоятиме «консорціуму ліберальних медіа» та великим технологічним компаніям. У жовтні 2021 року було оголошено, що вона запуститься у першому кварталі 2022 року.

У ті ж місяці хакери зламали соцмережу Truth Social (платформа поки не доступна для користувачів) і створили в ній фейковий обліковий запис Дональда Трампа.

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