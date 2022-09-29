Бойовики ПВК «Вагнера» тренують у Білорусі пов’язану з Лукашенком охоронну фірму – Генштаб ЗСУ

На території Білорусі бойовики російської приватної військової компанії «Вагнер» тренують найманців охоронної компанії «ГардСервіс», яку пов’язують з Олександром Лукашенком. Про повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, ця компанія з’явилася у Білорусі незадовго до президентських виборів 2020 року.

«Функції «ГардСервісу» близькі до ПВК «Вагнера»: охорона вантажів та об'єктів в країнах третього світу», – зазначив Громов.

Він також додав, що під час масових протестів 2020 року на тлі президентських виборів представника «ГардСервісу» «дозволили використовувати вогнепальну зброю проти мирного населення».

Радіо Свобода не може наразі оперативно перевірити цю інформацію з додаткових незалежних джерел.

26 вересня російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера» – компанією найманців, які беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Після оголошення в Росії часткової мобілізації Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не буде мобілізації. Перед цим у Радбезі Білорусі говорили, що потреби в мобілізації немає, оскільки війська готові дати відсіч «складом мирного часу».

29 вересня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Білорусі готуються місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії, які мають поповнити дислоковані в цю країну російські підрозділи.