У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з Росії – розвідка

У Білорусі готуються місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії, які мають поповнити дислоковані в цю країну російські підрозділи, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У результаті поповнення співвідношення «досвідчених» і «молодих» військових має становити 1 до 5. Для розміщення планується використати наявні військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари й інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств», – повідомляє пресслужба відомства у телеграмі.

У ГУР зазначають, що після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі.

«Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів», – інформують у відомстві.

Також, за даними української розвідки, влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам Збройних сил РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно в'їхали на територію Білорусі.

Перевірити цю інформацію незалежно немає можливості.

Після оголошення в Росії часткової мобілізації Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не буде мобілізації. Перед цим у Радбезі Білорусі говорили, що потреби в мобілізації немає, оскільки війська готові дати відсіч «складом мирного часу».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.