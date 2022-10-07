Рада закликала міжнародні організації й уряди створити спецтрибунал щодо агресії Росії

Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні парламенту, повідомляє пресслужба ВРУ.

«Створення такої інституції є необхідним, оскільки наразі немає досконалого механізму, який міг би здійснювати судове переслідування вищого політичного та військового керівництва країни-агресора за вчинення злочину агресії проти України», – йдеться в повстанові.

У Верховній Раді заявляють, що цей спецтрибунал:

буде мати юрисдикцію щодо розслідування і притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України вищим політичним і військовим керівництвом Росії;

застосовуватиме визначення злочину агресії, закріплене в звичаєвому міжнародному праві, в статті 8 bis Римського статуту МКС;

матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями РФ;

матиме повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не бути обмеженим абсолютним або функціональним імунітетом голів держав і урядів та інших посадових осіб Росії;

матиме юрисдикцію щодо всіх подій, починаючи з лютого 2014 року, коли Росія почала здійснювати збройну агресію проти України.

Україна раніше виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України. За даними української сторони, створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.