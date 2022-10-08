У Росії призначили командувача військ, які воюють в Україні

Російське командування призначило генерала армії Сергія Суровікіна командувачем Об’єднаного угруповання військ на війні в Україні. Про це повідомило Міноборони Росії, передає російська служба Радіо Свобода.

У червні відомство повідомляло, що Суровікін керує Південним угрупованням військ в Україні. З 31 жовтня 2017 року Суровікін очолював Повітряно-військові сили Росії.

Сергію Суровікіну 56 років. Він став відомим у серпні 1991 року під час так званого путчу ДКНС. Тоді в званні капітана він командував мотострілецьким батальйоном дивізії, яка була введена до Москви. У ніч із 20 на 21 серпня колону бронетехніки, якою командував Суровікін, було зупинено в тунелі на Садовому кільці демонстрантами, які виступали проти ДКНС на підтримку влади Росії.

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Тоді під час прориву колони через барикади загинули троє демонстрантів: Дмитро Комар, Ілля Кричевський та Володимир Усов. Після поразки ДКНС Суровікін був заарештований, проте в результаті розслідування звинувачення з нього зняли на підставі того, що він виконував накази керівництва.

Сергій Суровікін також брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, другій російсько-чеченській війні та військовій операції в Сирії, де двічі з перервою у півтора роки командував російським угрупованням. Здобув звання Героя Росії.

В останні тижні російські війська в Україні зазнали низки поразок та залишили значні території.