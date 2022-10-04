«Мирні пропозиції» Ілона Маска. Де ми вже це чули?

Напередодні мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск потрапив під шквал критики через опитування у твітері. Там він виклав власні пропозиції, як досягти миру в Україні, і запропонував користувачам соцмережі висловитися за чи проти.

На думку Маска, задля досягнення миру потрібно:

повторно провести голосування в окупованих регіонах під наглядом ООН, Росія має піти, якщо на це буде воля народу;

Росії треба віддати Крим; при чому, за словами Маска, Крим має формально стати частиною Росії, «як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)»;

забезпечити водопостачання до Криму;

Україна має залишатися нейтральною.

Українські користувачі твітера обурились у відповідь на пропозиції Маска, а той назвав шквал твітів із критикою «найбільшою атакою ботів, яку він коли-небудь бачив».

Серед іншого, Маску закидають незнання історії та повторювання наративів російської пропаганди. Але, зрештою, і те, що пропозиції підприємця, імовірно, не призведуть до припинення війни. Розбираємо тези «мирного плану» Ілона Маска та що з ними не так.

Український Крим – «помилка Хрущова»?

Маск називає перехід півострова Крим до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки «помилкою Хрущова». Прикметно, що так вважає і президент Росії Володимир Путін.

«У 1954 році Хрущов навіщось відібрав у Росії Крим і також подарував його Україні», – сказав він у зверненні 21 лютого.

Те, що передача Криму була нібито подарунком, – це міф російської пропаганди, вважають аналітики Chatham House. Насправді рішення було спрямоване на поліпшення економіки півострова, яка тоді була у поганому стані через труднощі, зокрема із водопостачанням.

Загалом же, як відзначає Chatham House, лише 6 відсотків задокументованої історії Криму припало на російське правління. Навіть за радянської доби Крим був українським довше, ніж російським.

Нагадати Ілону Маску про те, що Кримом Росія керувала в історичній перспективі так мало, вирішили і у державній ініціативі з підтримки України United 24. «Усі роблять помилки», – офіційний твітер-акаунт ініціативи тегнув Маска і порадив подивитися відео про історію півострова.

Чи буде легітимним голосування на окупованих територіях навіть під наглядом ООН?

Після першої хвилі критики Маск виступив із новою пропозицією: «волевиявлення людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити, чи є вони частиною Росії чи України».

І знову наратив Маска повторює російські наративи. Цього разу – опозиції. Наприклад, Олексій Навальний у 2015-му в інтерв’ю швейцарському виданню Swissinfo сказав : «Я вважаю, що відправною точкою для розв’язання кримської проблеми має стати нормальний чесний референдум під міжнародним контролем за участю як Росії, так і України з рівними можливостями для тривалої агітації».

Але від цього подібні голосування не зроблять окупацію Криму чи Донбасу більш легітимною, адже там досі перебувають російські військові, а великий відсоток населення був змушений покинути ці території через військову агресію. Коментарів про це Маск отримав чимало.

Президент Литви Гітанас Науседа також звернувся до американського підприємця: «Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча цей хтось стверджує, що обидва проголосували за це. Просто кажу».

Нейтралітет України принесе мир?

Перед вторгненням в Україну Росія заявляла про нібито небезпечне для неї розширення НАТО на Схід. Виходячи з цієї логіки, угода про нейтралітет чи позаблоковість України могла б зупинити війну. Так, імовірно, вважає Ілон Маск, адже саме це він пропонує як умову мирної угоди між Росією та Україною.

Фактично цього ж Росія вимагала від НАТО до початку вторгнення: юридичних гарантій нерозширення альянсу, який нібито все ближче «підбирався» до кордонів Росії.

Насправді ж приклад Швеції та Фінляндії свідчить про зворотне: у Москві безпосередньо у розширенні НАТО загрози не бачать, про що і кажуть.

«Росія не має проблем із цими державами (з Фінляндією та Швецією – ред.). У цьому сенсі безпосередньої загрози розширення з допомогою цих країн для Росії не створюється. Але розширення військової інфраструктури на ці території, безумовно, викличе нашу реакцію у відповідь», – так Путін прокоментував заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Росіян більше, а тому Україна програє?

Ілон Маск вважає, що, врешті-решт, мир в Україні все одно буде досягнутий саме за тих умов, які він виклав у твітері. Питання нібито лише в кількості людей, які до цього моменту загинуть. А тому він закликає шукати миру вже зараз.

«Населення Росії в три рази перевищує населення України, тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру», – пише Маск.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков кілька разів наголошував, що Росія готова до переговорів, але цього не бажають у Києві. Виводити війська з території України, тим часом, у Кремлі відмовляються.

Аналітики доходять згоди, що Володимир Путін, попри поразки армії РФ на полі бою, не відмовляється від цілей захопити всю Україну. А нещодавно заявив, що нібито армія Росії «ще навіть не починала [воювати в Україні]».

Проте військові експерти вважають, що насправді мобілізація в Росії навряд зможе системно змінити хід війни. Ось що в інтерв’ю Радіо Свобода сказав аналітик американського Інституту вивчення війни Кларк Мейсон: «Незрозуміло, чи Путін справді помилково думає, що ці війська будуть ефективними й дозволять йому далі проводити наступальні операції. Я вважаю, що такі дії спрямованні просто на гальмування поразки й підтримання російських позицій. І Кремль явно розраховує на те, що Європа почне замерзати взимку, через що допомога для України може зменшитися».

«Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну? Той, що підтримує Росію?» – відреагував на опитування американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска щодо Криму і Донбасу президент України Володимир Зеленський.

Ілон Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України: «Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», – написав Маск у твітері у відповідь на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України – ред.) не бажають».

У лютому американський мільярдер Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб військових.

Пізніше видання The Washinghton Post повідомило, що Агенція США з міжнародного розвитку сплатила за транспортування 5 тисяч терміналів Starlink, а також вартість понад тисячі одиниць обладнання.