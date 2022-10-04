Маск відповів Зеленському: «підтримую Україну», але проти «масштабної ескалації»

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», – написав Маск у твітері у відповідь на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави у своєму дописі реагував на опитування, яке раніше виставив у твітері Маск.

Мільярдер написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Згодом він також запропонував своїм підписникам в твіттері – понад 107 мільйонів читачів – взяти участь в опитуванні.

«Тоді давайте спробуємо так: люди, які живуть на Донбасі та в Криму, мають вирішити, чи вони є частиною Росії чи України. Так чи ні?» – написав він.

Зеленський у відповідь опублікував своє опитування: «Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну? Той, що підтримує Росію?».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.