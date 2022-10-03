Президент Литви у відповідь на опитування Маска розповів про колеса Tesla

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на останні заяви американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска.

«Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва голосували за це. Просто кажу», – написав він у твіттері.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Згодом він також запропонував своїм підписникам в твіттері – понад 107 мільйонів читачів – взяти участь в опитуванні.



«Тоді давайте спробуємо так: люди, які живуть на Донбасі та в Криму, мають вирішити, чи вони є частиною Росії чи України. Так чи ні?» – написав він.

У відповідь на це опитування президент України Володимир Зеленський запитав користувачів твіттер – «Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну? Той, що підтримує Росію?»

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.