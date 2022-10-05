Громадянина РФ Богдана Львова відрахували зі штату Верховного суду – наказ голови ВС

Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду, про російське громадянство якого раніше розповіли журналісти-розслідувачі «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у першій та другій частині розслідування, що згодом підтвердила і СБУ. Про це йдеться у наказі Князєва, опублікованому пресслужбою Верховного суду.

«Голова Верховного Суду Всеволод Князєв 05.10.2022 видав наказ про відрахування Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, в якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів РФ», – йдеться у повідомленні Верховного суду, опублікованому 5 жовтня.



У наказі зазначено: «Вважати Львова Богдана Юрійовича, суддю Верховного суду у Касаційному господарському суді таким, чиї повноваження судді припинено у зв’язку з встановленням факту набуття ним громадянства іншої держави», іншим пунктом – відкликати його з відпустки, а також «Відрахувати Львова Б.Ю. 5 жовтня 2022 зі складу Верховного суду у зв’язку з припиненням повноважень судді».

«Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів», – прокоментував своє рішення Князєв.

Раніше 3 жовтня Служба безпеки України підтвердила наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації. Про це йшлося у офіційному повідомленні Верховного суду.

15 вересня журналісти-розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода) опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

Журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорту, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві, йшлося в розслідуванні з посиланням на історичні витяги з реєстру нерухомості РФ. В день оформлення цієї угоди він також приїжджав до російської столиці потягом з Києва. Його дружина, яка народилася в Москві, також має громадянство РФ.

У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заперечив, що має російське громадянство, але не надав документальних підтверджень своїх слів. Також під час інтерв’ю він не зміг прокоментувати по суті операції з незадекларованою московською нерухомістю своєї родини, заявивши, що йому потрібен час, щоб згадати про це. 19 вересня Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом недекларування суддею Львовом московської нерухомості своєї родини.

Ще до виходу розслідування в Службі безпеки України підтвердили «Схемам», що мають інформацію, яка може свідчити про наявність у судді Богдана Львова громадянства Російської Федерації.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи і час, щоб «розібратися», після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Після виходу розслідування суддя Львов визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, також підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації. Він виключив, що це могла бути «якісна» підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування «Схем», оскільки суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.