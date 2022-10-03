СБУ підтвердила російське громадянство судді Богдана Львова, про яке розповіли «Схеми»

Служба безпеки України підтвердила наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації. Про це йдеться у офіційному повідомленні Верховного суду. Раніше про його російські документи розповіли журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у першій та другій частині розслідування.

«Служба безпеки України проінформувала Верховний суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина Російської Федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовом Б.Ю. замість паспорту громадянина Російської Федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999», – йдеться у повідомленні Верховного суду.

«Також Львов Б.Ю. за даними податкового реєстру РФ отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88. Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ», – повідомляє Верховний суд, посилаючись на отриману 3 жовтня відповідь з СБУ.

У Верховному суді також зазначили, що у Касаційному господарському суді тривають збори суддів, на яких вони розглядають питання про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови цього суду.

Раніше 3 жовтня суддя Богдан Львов заявив, що пройшов перевірку на поліграфі, щоби підтвердити свої заяви про відсутність у нього російського громадянства.

Розслідування «Схем» про те, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му, вийшло 15 вересня. У ньому також йшлося про те, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві, повідомляли «Схеми». Під час інтерв’ю журналістам Львов заперечив що має паспорт РФ.

Після виходу розслідування, суддя визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростовують звинувачення Львова, та покроково підтверджують висновки свого розслідування.

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова також підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключив, що це могла бути «якісна» підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування «Схем», оскільки суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.