Христо Грозєв: український суддя Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, підтверджує, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключає, що це могла бути «якісна» підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування «Схем». Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

Грозєв переконаний, що Львов суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.



«Я бачу, що Львов задовго до вашого розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому. Тому я виключаю варіант, що йому або нещодавно надали російське громадянство, або він про нього не знав. Ми перевірили, я думаю, ви теж перевірили – його паспорт не вважається анульованим у публічній базі недійсних паспортів. Отож ці два методи перевірки для мене доводять, що в нього дійсний паспорт РФ», – зазначив Грозєв.

Розслідування про те, що суддя Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку в 2012-му, вийшло 15 вересня. У ньому також йшлося, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві, повідомляли «Схеми». Під час інтерв’ю журналістам Львов заперечив, що має паспорт РФ.

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти в деталях спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.

Після виходу розслідування суддя визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

26 вересня, суддя заявив, що оприлюднена журналістами інформація є «фейком», оскільки форма заяви громадянина на заміну паспорта громадянина РФ, датована жовтнем 2012 року, яку оприлюднили журналісти у своєму розслідуванні, була начебто затверджена лише у листопаді 2012 року – на місяць пізніше, ніж її заповнив Львов.

«Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми самої форми ще не існувало в природі», – резюмує суддя.

Богдан Львов апелює до наказу Федеральної міграційної служби Російської Федерації №391 від 30 листопада 2012 року, якою була затверджена Форма 1П, необхідна для отримання або заміни паспорта РФ. На його думку, зразок цієї форми збігається з документом, оприлюдненим журналістами.

Але це твердження судді не відповідає дійсності, адже пізня форма 2012 року мала низку суттєвих відмінностей, від форми документу з розслідування «Схем».

Журналісти наводять низку публічних доказів, що на той період різними відділами використовувались різні форми, в тому числі точно така, яку наводять «Схеми». Тобто ця форма вже декілька років була в практичному обігу станом на жовтень 2012 року.

Наприклад, ідентичні форми до тієї, яку заповнював суддя Львов у жовтні 2012-го року при отриманні російського паспорту, фігурували на двох профільних російських ресурсах – «Электронная Москва» станом на 2010 рік та на порталі «Паспортист» станом на травень 2012 року. Тобто вони були в активному обігу на той час.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв у коментарі Радіо Свобода також підтверджує, що форма саме такого вигляду, як опублікували «Схеми», вже використовувалась у той час.

«Я бачив таку форму, як ви наводите, в обігу і раніше 2012 року», – каже Грозєв.

При цьому, форма 1П за підписом судді Богдана Львова від 2012 року насправді містила іншу розбіжність, розв’язання якої зрештою вивело журналістів на нове відкриття та допомогло додатково пересвідчитись в її справжності. У цій анкеті про отримання паспорта, його номер вписаний від руки з помилкою в одній цифрі. Номер паспорта Львова по всіх реєстрах – 4512 799636, а у цій формі номер закінчується на 8. Через це, форма 1П потрапила в досьє іншої людини – жінки, яка отримувала паспорт у цьому ж відділі. Тому «Схемам» довелось діставати цю довідку з архіву конкретного відділку, а потім вони знайшли її також, і взявши електронне досьє з системи Роспаспорт на цю жінку.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, який має багаторічний досвід подібних розслідувань, у коментарі Радіо Свобода розповів, що він у своїй практиці теж зустрічав випадки, коли заява на видачу паспорта, написана від руки, містила одну помилку в цифрі, і так «приховувалась» у досьє іншої людини.

«Я саме таке зустрічав раніше. Був випадок, з яким я мав справу, коли це була свідома спроба заховати рукописний документ», – каже Грозєв.

«Схеми» також навели інструкцію, як будь-хто може самостійно перевірити дійсність паспорта громадянина РФ у двох офіційних російських базах – Міністерства внутрішніх справ та Федеральної податкової служби.



Ще до виходу розслідування «Схем» у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних.

Після виходу розслідування в СБУ публічно не коментують, чи завершена перевірка. Однак публічно відомо про те, що СБУ скасувала судді Богдану Львову допуск до державної таємниці. Це також офіційно підтверджували у повідомленні Верховного суду.

Як дізнались «Схеми» з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом президента, отримали ствердну відповідь з СБУ – український суддя Богдан Львов таки має громадянство РФ. У Зеленського поки ніяк публічно не прокоментували ці факти.

Відповідно до Конституції України, суддя припиняє повноваження в разі набуття громадянства іншої країни. Таке рішення могла би винести Вища рада правосуддя – орган, на який покладено обов’язок ухвалювати кадрові рішення щодо суддів.

Але робота Вищої Ради правосуддя заблокована з лютого цього року через відсутність кворуму для ухвалення подібних рішень. У своїй заяві ВРП висловила стурбованість «неможливістю ухвалювати рішення в критичних ситуаціях в обставинах, які склались у час війни перед судовою системою».

Тому суддя Львов з громадянством країни-агресора продовжує проводити судові засідання. Наприклад, 27 вересня слухав справу за позовом Національного банку України.

Станом на 30 вересня він залишається не лише в статусі судді, але й у статусі голови Касаційного господарського суду в складі Верховного суду – це адміністративна посада, на яку він призначений зборами суддів цього суду, і в повноваженнях зборів – його звільнення з цієї посади. Але вже двічі не вдавалось винести це питання на розгляд зборів суддів Касаційного господарського суду.

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.