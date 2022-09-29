Конституційний суд не зміг висунути кандидатів на посаду голови

29 вересня Конституційний суд на спеціальному засіданні щодо обрання голови не зміг висунути кандидатів на цю посаду.

«Кандидатів на посаду голови Конституційного суду України на засіданні не висунуто. В засіданні оголошено перерву», – повідомляють у КСУ.

15 травня у попереднього голови КСУ Олександра Тупицького завершився термін повноважень на посаді судді Конституційного суду. 27 травня його оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці травня заступник голови Офісу президента з питань судочинства та системи правосуддя Андрій Смирнов зазначив, що необхідність існування Конституційного суду потрібно переосмислити. Із цим погодилась представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, яка також додала, що наразі влада «працює над цим».

28 червня у Верховній Раді заявили, що працюють над низкою законопроєктів, які дозволять урегулювати діяльність Конституційного суду так, щоб вона «підпорядковувалась зрозумілим, послідовним і передбачуваним правилам».