Нова суддя КСУ Совгиря склала присягу, але посвідчення їй поки не видали

Призначена Верховною Радою суддя Конституційного суду України Ольга Совгиря 2 серпня склала присягу. Водночас, як відзначають журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода), ця процедура відрізнялась від традиційної: Совгирі поки не видали посвідчення судді КСУ, а мантію та нагрудний знак вручив не особисто головуючий в Конституційному суді, як це практикувалося раніше, а керівник Секретаріату КСУ.

Під час урочистої церемонії складення присяги судді Конституційного суду України Ольга Совгиря зачитала текст присяги, поставила підпис, після чого керівник Секретаріату КСУ Віктор Бесчастний вручив їй мантію та нагрудний знак, а не особисто головуючий в Конституційному суді, як це традиційно відбувалось в Конституційному суді. Совгирі також не видали посвідчення судді КСУ.

«Посвідчення буде пізніше передано, воно ще не виготовлено. Перепрошуємо, але це не наша парафія, це інша інституція виготовляє ці посвідчення», – повідомив головуючий на урочистому засіданні Сергій Головатий.

Журналісти звернули увагу, що під час складання присяги суддею Конституційного суду Віктором Кичуном 24 лютого 2021 року, саме головуючий вручив йому мантію, нагородний знак та посвідчення.

27 липня Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. За це рішення проголосували 293 народні депутати. На момент призначення Совгиря перебувала в статусі народної депутатки України. Водночас, відповідно до статті 11 закону України «Про Конституційний суд України» суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення: є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

У день призначення народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин запитував про трактування Ольгою Совгирею цієї статті. У відповідь вона відповіла, що заява про припинення повноважень народного депутата України є, «датована вчорашнім днем». І що у випадку обрання вона проситиме парламент «проголосувати невідкладно».

«А взагалі є колізія між Конституцією та Законом про Конституційний Суд. І за правилами вирішення колізій завжди застосовуються норми Конституції України. Так було. Так є. І так, сподіваюсь, завжди буде», – додала Совгиря.

Про те, що Ольга Совгиря повинна спочатку скласти мандат перед її призначенням, коментував у ЗМІ і колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він підкреслював, що перед голосуванням за її кандидатуру «необхідно провести конкурс – на цьому зокрема наполягають міжнародні партнери», а також вона «має скласти мандат депутата, після чого парламент і ухвалюватиме своє рішення».

З жовтня 2019 року Совгиря була постійним представником Верховної Ради у Конституційному суді. Також вона була заступником голови Комітету, голови підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Раніше«Схеми» повідомляли, що Совгиря у 2010 році як науковиця не рекомендувала КСУ розглядати подання щодо обмеження терміну перебування іноземних військ в Україні. Це був її науковий висновок як доцентки кафедри Київського національного університету імені Т. Шевченка на запит Конституційного суду. Саме на цей висновок тоді, зокрема, спирався КСУ, коли зрештою ухвалив рішення відмовити у відкритті справи по суті (це сталось напередодні голосування за Харківські угоди, які продовжили перебування Чорноморського флоту Росії в Криму).