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24 лютого 2021, Київ 16:34
Новини | Політика

Віктор Кичун склав присягу судді КСУ

Верховна Рада України на засіданні 18 лютого призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна

Призначений Верховною Радою суддя Конституційного суду України Віктор Кичун склав присягу 24 лютого.

Під час спеціального засідання КСУ Кичун прочитав текст присяги судді і підписав її.

Верховна Рада України на засіданні 18 лютого призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна.

Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат за необхідних 226.

Парламент 6 листопада не зміг призначити суддів Конституційного суду України за своєю квотою.

Того дня на засіданні встигли розглянути лише кандидатури чотирьох претендентів на одну із двох вакантних посад. У результаті жоден з них не знайшов достатньої підтримки.

Після цього комітет із питань правової політики проголосував за новий конкурс на вакантну посаду судді Конституційного суду України.

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський раніше підтвердив Радіо Свобода, що кандидат на посаду нового судді КСУ від фракції монобільшості – Віктор Кичун – його давній соратник, і це він рекомендував розглянути його як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду.

В інтерв’ю Радіо Свобода Веніславський заявив, що не бачить конфлікту інтересів у просуванні кандидатури свого соратника, а також висловив переконання, що в разі призначення Кичун буде «одним зі взірцевих суддів Конституційного суду, і ніякі особисті мотиви не будуть впливати на результати його голосування».

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