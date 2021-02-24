Віктор Кичун склав присягу судді КСУ

Призначений Верховною Радою суддя Конституційного суду України Віктор Кичун склав присягу 24 лютого.

Під час спеціального засідання КСУ Кичун прочитав текст присяги судді і підписав її.

Верховна Рада України на засіданні 18 лютого призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна.

Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат за необхідних 226.

Парламент 6 листопада не зміг призначити суддів Конституційного суду України за своєю квотою.

Того дня на засіданні встигли розглянути лише кандидатури чотирьох претендентів на одну із двох вакантних посад. У результаті жоден з них не знайшов достатньої підтримки.

Після цього комітет із питань правової політики проголосував за новий конкурс на вакантну посаду судді Конституційного суду України.

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський раніше підтвердив Радіо Свобода, що кандидат на посаду нового судді КСУ від фракції монобільшості – Віктор Кичун – його давній соратник, і це він рекомендував розглянути його як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду.

В інтерв’ю Радіо Свобода Веніславський заявив, що не бачить конфлікту інтересів у просуванні кандидатури свого соратника, а також висловив переконання, що в разі призначення Кичун буде «одним зі взірцевих суддів Конституційного суду, і ніякі особисті мотиви не будуть впливати на результати його голосування».