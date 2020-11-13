Профільний комітет підтримав новий конкурс на вакантне місце в КСУ

Комітет з питань правової політики проголосував за новий конкурс на вакантну посаду судді Конституційного суду України. Відповідне рішення депутати комітету ухвалили на онлайн-засіданні 13 листопада.

Парламентські фракції та групи можуть вносити свої кандидатури на посаду судді. Відповідне рішення комітету повинно з’явитися на сайті Верховної Ради (поки що цього не сталося).

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Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода представник президента в Конституційному суді, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що фракція «Слуги народу» підтримає представницю Верховної Ради у Конституційному суді та народну депутатку від монобільшості Ольгу Совгирю, якщо вона захоче кандидуватися.

Верховна Рада 6 листопада не змогла призначити суддів Конституційного суду України за своєю квотою.

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Того дня на засіданні встигли розглянути лише кандидатури чотирьох претендентів на одну із двох вакантних посад. В результаті жоден з них не знайшов достатньої підтримки, а відтак на цю посаду будуть проводити повторний конкурс, у якому і може взяти участь Ольга Совгиря.

Ще двох кандидатів, які претендували на друге суддівське крісло (серед них був і соратник Веніславського Віктор Кичун) депутати 6 листопада розглянути не встигли і планують зробити це вже наступного пленарного тижня.